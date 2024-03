Samara Felippo revela situação com o ex-marido: 'Cheguei ao meu limite'

Pela primeira vez, Samara Felippo revela situação não resolvida com o ex-marido, que é o pai de suas filhas, em novo vídeo

A atriz Samara Felippo decidiu expor uma situação de sua vida pessoal nas redes sociais. Ela contou que entrou na Justiça para tentar resolver uma disputa com seu ex-marido, o jogador de basquete Leandrinho, que é o pai de suas filhas.

Em um vídeo no Instagram, ela contou que quer reaver o dinheiro que deu para que eles comprassem uma casa no início do relacionamento. Porém, quando se separaram, o bem não foi partilhado. Samara contou que tinha um apartamento no Rio de Janeiro desde que era solteira e vendeu o imóvel para ajudar na compra da nova casa. Quando eles se separaram, ela descobriu que o imóvel estava no nome do ex-cunhado. Agora, ela entrou na justiça para que a parte que deu no imóvel seja devolvida para ela.

"Era 2008, minha vida estabilizada, 11 anos de carreira, tinha acabado a "Dança dos famosos", uma novela atrás da outra, e um sonho, que realizei em 2005, que foi o de comprar meu apartamento próprio. Vivi anos incríveis lá, solteira, fazendo o que vivia. Aí conheci o pai da minha família, nos apaixonamos. Diante de toda romantização e reciprocidade, engravidei. Já grávida, decidimos comprar uma casa em bairro nobre do Rio de Janeiro. Eu vendi meu único bem próprio, o sonho que realizei, para dar como parte na compra da nossa casa. É óbvio que ele não precisava. Ele tinha situação financeira ótima até hoje, mas aceitou mesmo assim. Meu apartamento era na Barra, mas essa casa que compramos valia muito mais. Eu nem me atentei a contratos, compra, venda, negociações", disse ela no vídeo.

E completou: "Quando veio a separação, cinco anos depois, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. E eu luto na justiça, há quase dez anos. A Justiça já homologou e nada foi feito. A casa foi vendida e eu não recebi nada. Tenho todas as provas. Ele tem tudo no nome dele nos Estados Unidos e, no Brasil, nada é feito no nome dele".

Por fim, ela contou o motivo para expor a situação. "Eu e minha família já conversamos. Não vou calar a boca para ficar em paz. Não estou pedindo nada do que não é meu e das minhas filhas, que são filhas dele também. Não quero extorquir ninguém. Quero justiça", declarou.

Na legenda do post, Samara Felippo continuou a falar sobre o assunto. "Se é violência patrimonial ou não esse tipo de caso eu não sei, só seu que ele me deve ha 10 anos um patrimônio que é meu por direito. Não estou falando de pensão, sempre pagou corretamente o que é o mínimo dentro da paternidade que exerce. Quero que a justiça se mexa e faça ele pagar o que me foi tirado!!! Começo hoje meus vídeos de DENÚNCIA!! Cheguei ao meu limite! Espero que esse vídeo alcance quem precisa ser alcançado e algo seja feito. Obrigada a todos que estarão aqui em apoio e acolhimento, o resto não me importa. É resto que não me acrescenta. Bom dia!!! Fiquem a vontade para compartilhar mulheres e homens que se dizem aliados!!!", escreveu.

Assista ao vídeo: