Samara Felippo mostra mansão que construiu com o ex-marido: 'Menina iludida'

A atriz Samara Felippo fez um novo desabafo a respeito da batalha judicial que enfrenta contra o ex-marido, pai de suas filhas

A atriz Samara Felippo fez um novo desabafo a respeito de sua vida pessoal. Em suas redes sociais, a artista compartilhou alguns registros antigos de quando estava grávida da primeira filha, Alícia, atualmente com 14 anos, e mostrou detalhes da mansão construída ao lado do ex-marido, o jogador de basquete Leandrinho Barbosa.

Nos últimos dias, Samara decidiu expor a batalha judicial que enfrenta contra o ex-companheiro. Na ocasião, ela explicou que tenta reaver o dinheiro que deu para que os dois comprassem a residência no início do relacionamento. Quando se separaram, a atriz descobriu que o imóvel estava no nome do ex-cunhado.

Durante a madrugada desta quinta-feira, 28, a famosa abriu o coração e contou, através de um longo texto, o que tem vivido desde então. "Essa menina aí sou eu grávida da Alícia na varanda da casa milionária q coloquei meu único bem próprio. Tadinha. Mal sabia ela. Eu nem sabia mensurar a dor que passava, a gente não é ensinada a reconhecer dores. Muito menos a tentar saná-las", iniciou.

"Esse post é pra ilustrar parte da minha triste história de menina romantizada, que achava que nada derrubaria o 'nosso amor'. 'Te amo pra sempre. Você e nossos filhos'. Ouvimos. Já que estou no olho de um furacão que não vejo ainda quando vai cessar, ilustro com esse quadro: 'A menina iludida e casa'", escreveu ela em outro trecho.

Ao final do desabafo, Samara Felippo demonstrou apoio a mulheres que enfrentam a mesma situação. "Todo meu carinho e acolhimento a cada mulher que já passou por algum tipo de violência. São tantas, inúmeras. Não sou essa fortaleza toda que pareço. Mas vou toda remendada até o final, por mim, pelas minhas filhas e por nós", concluiu.

Após nota de Leandrinho, Samara Felippo se defende

A atriz Samara Felippo fez um novo pronunciamento após a nota de seu ex-marido, o jogador de basquete Leandrinho. Depois de acusá-lo de violência patrimonial, o atleta se defendeu no texto emitido por seu advogado e a famosa não ficou quieta.

Nesta quinta-feira, 21, ela apareceu em sua rede social para agradecer o apoio que vem recebendo e fez questão de deixar claro que continuará não desistindo. "Estou dando as caras por aqui agora. Desculpa. Realmente, para mim, é muito importante repostar todas vocês. Muito obrigada. Quero muito agradecer. Não está divertido, não está legal, mas agora que eu já me expus, eu vou até o final", afirmou a atriz. Confira!