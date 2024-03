Samara Felippo surge com as filhas em evento após polêmica

Samara Felippo leva as duas filhas, Alícia e Lara, para curtirem um festival de música na cidade de São Paulo neste domingo, 24

A atriz Samara Felippo aproveitou a tarde deste domingo, 24, em um festival de música na cidade de São Paulo. Ela levou as duas filhas, Alicia, de 14 anos, e Lara, de 10 anos, para se divertirem no último dia de Lollapallooza e esbanjaram estilo.

A mãe coruja e as herdeiras foram fotografadas na chegada ao evento e surgiram com looks pretos. As três capricharam na escolha dos modelitos e capricharam na maquiagem para completar o visual.

Esta foi a primeira aparição pública de Samara após fazer uma denúncia contra o ex-marido, o jogador de basquete Leandrinho. Ela o acusou de dever um dinheiro da venda de uma casa que compraram juntos no início do relacionamento. O assunto deu o que falar nas redes sociais nesta semana.

Fotos: Araujo / AgNews

Samara Felippo rebateu nota oficial do ex-marido

A atriz Samara Felippo fez um novo pronunciamento após a nota de seu ex-marido, o jogador de basquete Leandrinho. Depois de acusá-lo de violência patrimonial, o atleta se defendeu no texto emitido por seu advogado e a famosa não ficou quieta.

Nesta quinta-feira, 21, ela apareceu em sua rede social para agradecer o apoio que vem recebendo e fez questão de deixar claro que continuará não desistindo. "Estou dando as caras por aqui agora. Desculpa. Realmente, para mim, é muito importante repostar todas vocês. Muito obrigada. Quero muito agradecer. Não está divertido, não está legal, mas agora que eu já me expus, eu vou até o final", afirmou a atriz.

"Tenho recebido histórias muito cruéis, muito difícil de ler, que me dão muitos gatilhos raiva e muitas advogadas, muitas criminalistas, muitas mulheres fazendo movimento incrível para ajudar outras, muitas agora já atentas, alertas, porque a gente se romantiza e a gente entrega tudo na mão do outro, a gente confia, então fiquem ligadas", contou.

A atriz comentou como se sente em relação a essa luta, que corre na justiça há anos. "Fica aqui um sentimento de muita angústia, de muita impotência, mas que está forte e latente em mim agora. A justiça não anda, eu estou nessa luta há 10 anos, eu não comecei agora. Agora, é só publicamente", declarou.