Após nota de Leandrinho, Samara Felippo se defende: 'Vou até o final'

A atriz Samara Felippo fez um novo pronunciamento após a nota de seu ex-marido, o jogador de basquete Leandrinho. Depois de acusá-lo de violência patrimonial, o atleta se defendeu no texto emitido por seu advogado e a famosa não ficou quieta.

Nesta quinta-feira, 21, ela apareceu em sua rede social para agradecer o apoio que vem recebendo e fez questão de deixar claro que continuará não desistindo. "Estou dando as caras por aqui agora. Desculpa. Realmente, para mim, é muito importante repostar todas vocês. Muito obrigada. Quero muito agradecer. Não está divertido, não está legal, mas agora que eu já me expus, eu vou até o final", afirmou a atriz.

"Tenho recebido histórias muito cruéis, muito difícil de ler, que me dão muitos gatilhos raiva e muitas advogadas, muitas criminalistas, muitas mulheres fazendo movimento incrível para ajudar outras, muitas agora já atentas, alertas, porque a gente se romantiza e a gente entrega tudo na mão do outro, a gente confia, então fiquem ligadas", contou.

A atriz comentou como se sente em relação a essa luta, que corre na justiça há anos. "Fica aqui um sentimento de muita angústia, de muita impotência, mas que está forte e latente em mim agora. A justiça não anda, eu estou nessa luta há 10 anos, eu não comecei agora. Agora, é só publicamente", declarou.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Samara Felippo revelou a situação que está enfrentando na justiça há anos. A atriz alega que deseja reaver o dinheiro que deu para o ex-marido para que comprassem uma casa no início do relacionamento.

Ao se separar, o bem não teria sido partilhado. A famosa contou que tinha um apartamento no Rio de Janeiro desde que era solteira e vendeu o imóvel para ajudar na compra da nova casa. Quando eles se separaram, ela descobriu que o imóvel estaria no nome do ex-cunhado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Ex-marido de Samara Felippo se pronuncia

Em uma nota emitida pelo seu advogado, Leandrinho informou que já ofereceu compensações para Samara pelo imóvel vendido e desmentiu outros pontos que ela apontou em seu vídeo. "Esclareço que quando estávamos juntos foi realizada a compra de um imóvel cujos recursos de minha parte foram muito superiores. A Sra. Samara, é pessoa bem esclarecida, atriz renomada e conhecedora dos seus direitos, e sempre teve conhecimento sim de que o bem estava no nome do meu irmão, concordando inclusive com isso. A necessidade do registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas as partes", disse ele. Leia a nota completa aqui.