Com fenda no limite e de barriga de fora, Simaria escandaliza com corpaço absurdo

07/10/2022

A cantora Simaria Mendes (40) deu um show de beleza e elegância nesta quinta-feira, 06, ao relembrar uma foto de um evento que marcou presença fora do Brasil. Com um look nada discreto, ela roubou a cena no tapete vermelho.

No registro publicado pela artista em seus stories no Instagram, a morena apareceu arrasadora usando uma espécie de vestido todo aberto. De básica só a cor, o preto, a produção montada pela famosa deixou as curvas esculturais dela em evidência.

Com quase todo o corpo à mostra, Simaria esbanjou seu corpaço na peça com fenda e recortes. "Tbt", disse ela ao resgatar o clique poderoso.

Ainda nos últimos dias, a cantora arrancou mais suspiros em sua rede social ao compartilhar uma selfie de sutiã. Com a peça bem apertada, ela deixou o decote evidente e chamou a atenção.

Tempos atrás, a irmã de Simone Mendes (38) encantou o publicar um clique de biquíni em seu Twitter. Vestindo um modelo de crochê, ela esbanjou beleza no dia ensolarado.

Simaria aparece em show de Simone de surpresa

Afastada dos palcos desde junho deste ano, a cantora Simaria Mendes pegou a todos de surpresa neste sábado, 24, inclusive a irmã, Simone Mendes, ao aparecer no palco de um show que a esposa de Kaká Diniz estava fazendo.

Durante a apresentação da irmã em uma casa de shows em São Paulo, Simaria apareceu sem avisar e emocionou a todos com a iniciativa. Afinal, elas não se apresentavam juntas desde o anúncio da pausa da musa em sua carreira para cuidar da saúde.

