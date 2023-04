Radicalizou! Simaria choca ao cortar o cabelo mais curto: ''Renovada''

Cantora Simaria choca ao adotar novo corte de cabelo e dar adeus aos seus fios longos

A cantora Simaria Mendes (40) surpreendeu ao mudar o visual. No final de semana, a famosa compartilhou um vídeo passando pela transformação e chocou ao deixar o cabeleireiro cortar seus fios bem longos.

Acostumada a ter um cabelão, a artista impressionou ao surgir com as madeixas menores e mais repicadas. Simaria deixou o profissional passar a tesoura em seus fios e fazer um corte diferente do que estava, um mais reto.

"Olá Bilúss! Domingão com o corte novo, cabelo molhado para vocês verem o resultado. Respondendo a alguns comentários, o nome do corte é Curtain bangs! Uma renovada é sempre bem vinda, né gente", contou o estilo que adotou.

Nos comentários da publicação, os internautas deram sua opinião sobre a mudança da estrela."Ficou linda", aprovaram os fãs. "Estamos apaixonados pelo resultado", disseram outros.

Veja o novo cabelo de Simaria Mendes:

Simaria defende postagens quentes e manda recado: "Para de seguir"

A cantora Simaria Mendes garantiu que não se importa com as críticas envolvendo o modo que ela se porta nas redes sociais. Dona de um corpo escultural, a artista afirmou que tem aproveitado sua juventude e boa forma para fazer registros impecáveis.

Em entrevista à CARAS Brasil, a sertaneja refletiu sobre sua sensualidade e apontou machismo em alguns comentários que acaba recebendo. "Eu vou deixar para mostrar esse corpo maravilhoso quando eu ficar velha? Vou mostrar agora, enquanto sou jovem, gata, bonita", iniciou.

"Eu não me preocupo com as críticas, não. Tem uma coisa que eu acho F… não é por causa de um decote, da minha saia curta, não é por causa disso que você pode me julgar ou pode me invadir… uma roupa não diz nada sobre você, sobre o seu caráter. É só a forma como você gosta de se vestir, de se sentir bonita ", completou.