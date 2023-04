Simaria faz desabafo enigmático e fãs apontam indireta: "Não era feliz!"

A sertaneja Simaria manda indireta ao fazer post polêmico nas redes sociais e fãs apontam inveja; veja

A cantora Simaria (40) publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais nesta segunda-feira, 04, que deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha.

Em suas redes sociais, a ex-dupla de Simone (38) compartilhou vídeos em frente ao espelho e uma imagem com uma frase polêmica. Nos registros, ela aparece fazendo poses e carão com um look despojado, composto por calça jeans e regata preta.

“Quanto mais eu evoluo, mais peço perdão a mim mesmo, por todas às vezes que fui tóxico comigo, permanecendo onde eu não era feliz por medo de ir embora e magoar alguém”, escreveu Simaria.

Nos comentários da sua publicação, os fãs da ex-dupla sertaneja não deixaram passar despercebido que poderia se tratar de uma indireta para a irmã ou ainda para o seu ex-marido, Vicente Escrig.

"Tá parecendo ex-namorada tentando mostrar que superou, mas quando acorda a recaída vem!", comentou um. "Pra que indiretas, quem tá feliz não tem tempo pra isso", questionou outro. "Senti uma direta pra Simone", opinou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SIMARIA:

Ousada!

Simaria compartilhou um vídeo rebolando e chamou a atenção dos fãs. Usando apenas um vestidinho branco bem confortável, a artista exibiu seu corpaço na peça colada e deu um show de beleza com naturalidade.

Movimentando seu corpaço escultural e seu bumbum empinado, Simaria Mendes impressionou os seguidores com seu charme. "Para animar a semana", disse ela ao surgir se divertindo com o momento.