Sem sutiã, Simaria dança de vestidinho marcado e chama a atenção: ''A mais linda''

Usando look curtinho e marcado, Simaria dança e dá show de beleza em vídeo

Não é a primeira vez que Simaria dança e encanta os internautas em sua rede social. Nesta terça-feira, 14, a famosa compartilhou um vídeo rebolando e chamou a atenção dos fãs.

Usando apenas um vestidinho branco bem confortável, a artista exibiu seu corpaço na peça colada e deu um show de beleza com naturalidade.

Movimentando seu corpaço escultural e seu bumbum empinado, Simaria Mendes impressionou os seguidores com seu charme. "Para animar a semana", disse ela ao surgir se divertindo com o momento.

Nos comentários da publicação, a irmã de Simone Mendes logo recebeu vários elogios ao surgir com o look curtinho. "A mais linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, a cantora postou fotos usando um conjuntinho floral e encantou ao aparecer no estilo menininha. Ela ainda intrigou ao protagonizar o momento segurando um celular e curtindo uma música, o que pode indicar sua volta.

Veja o vídeo de Simaria dançando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Simaria revela planos para a carreira solo: "Cantar em espanhol"

Desde que se separou da dupla com Simone (38), Simaria (40) não retornou aos palcos. Ela decidiu tirar um tempo para si mesma, mas já está totalmente focada em uma nova fase de sua carreira.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela revelou que irá deixar o forró e o sertanejo para trás e irá embarcar em um outro gênero musical.

Fluente em espanhol por ter morado na Espanha, a cantora está investindo na música latina. Segundo a coluna, as novas canções estão até mesmo em produção.

A aproximação com o ritmo já começou no ano passado, quando ela se ofereceu para participar e se apresentar no prêmio La Musa Awards, em Miami, Estados Unidos.

Essa foi uma das formas que a cantora encontrou para começar a criar essa relação com o gênero musical que pretende seguir.