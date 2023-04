Simone abre o jogo sobre relação com Simaria e esclarece polêmica: “Mexe comigo!”

Ex-dupla de Simaria, cantora Simone Mendes esclarece polêmica envolvendo a relação com a irmã; confira!

Na última terça-feira, 18, a cantora Simone Mendes (38) foi uma das convidadas da festa de um ano de Yarin, filha de Fabíola Gadelha. Durante o evento, a musa do sertanejo foi entrevistada pela jornalista Jan Rios, do A Tarde é Sua, e esclareceu algumas polêmicas em que esteve envolvida. Dentre elas, a atual relação com a irmã e ex-dupla de Simaria (40).

Vale lembrar que, o nome das irmãs repercutiu na mídia em agosto de 2022 após a dupla anunciar o fim da parceria em um comunicado publicado nas redes sociais. Com isso, algumas polêmicas, tem deixando os fãs curiosos para saber como está a relação entre elas atualmente.

“A minha irmã vai ser sempre o amor da minha vida. É aquela coisa: Mexe comigo, mas não mexe com ela”, iniciou Simone, afirmando que independente da situação o amor entre elas continua o mesmo.

Na sequência, a mãe de Zaya e Henry, comentou que está de braços abertos para irmã para o que ela precisar.“Eu sempre estarei aqui, para o que ela precisar. A minha vida é dela, assim como a minha casa e a minha família. Ela é o maior amor da minha vida”, concluiu a a esposa do empresário Kaká Diniz.

Vale ressaltar que em março durante sua participação no The Noite, comandado por Danilo Gentili no SBT, Simone contou alguns perrengues da carreira. “Já aconteceu acidente com ônibus, já aconteceu da tampa do combustível do jato o cara não fechar e, no ar, soltar e começar a sair uma fumaça. Aí você imagina ‘deu ruim. Jesus, sou tão jovem’. Desesperador, achei que ia morrer. Você começa a pedir misericórdia", comentou.

