De vestido aberto até o umbigo, Angélica surge deslumbrante em fotos com a filha

A apresentadora Angélica (48) deu um show de beleza ao compartilhar fotos nesta quinta-feira, 28, feitas durante o pôr do sol durante um passeio de barco com a família.

Na companhia da herdeira caçula, Eva Huck (9), a loira apareceu deslumbrante no lugar usando um vestido de cor nude e com recortes até o umbigo. Bem plena, Angélica apareceu curtindo o momento em alto com mar com a natureza.

"O sol que me energiza e ilumina", escreveu a esposa de Luciano Huck (50) na legenda dos registros cheios de paz e beleza.

Ao aparecer toda estilosa com a filha, Angélica logo recebeu vários elogios de seus seguidores. "Uau! Que maravilhosas!", exclamaram os fãs. "Gatíssima! Esse vestido lindo", admiraram outros o look escolhido pela artista.

Ainda nos últimos dias, a ex-apresentadora global deu um show de beleza ao fazer fotos também iluminada pelo sol, mas na varanda de sua mansão no Rio de Janeiro.

Angélica fala sobre namoro com César Filho e saída da Globo

Nas últimas semanas, a apresentadora Angélica participou do videocast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme, onde fez várias revelações sobre sua vida pessoal e carreira. Na conversa, ela acabou contando que perdeu a virgindade quando namorou o apresentador César Filho (61).

Além desse assunto delicado, ela também falou sobre ter deixado a Globo após mais de 20 anos de emissora. A esposa de Luciano Huck acabou comentando qual foi o motivo de sua saída.

"Meu contrato acabou, fiz o projeto pro Simples Assim, então assim foi acabando, quando foi já tinha saído. Hoje acho que foi bem legal, porque foi indo aos poucos, foi tudo maravilhoso, até pessoas que na época eu tive raiva, porque não aceitaram o projeto, hoje eu agradeço, mando flores, porque foi legal", explicou.

