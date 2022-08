De vestidinho e botas, Graciele Lacerda ostenta pernões em look para acompanhar Zezé

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, roubou a cena ao surgir de look colado e curtinho ao lado de Zezé Di Camargo

Redação Publicado em 26/08/2022, às 13h03

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (41), caprichou em mais um look para acompanhar o cantor em seu trabalho. Nesta sexta-feira, 26, a musa fitness compartilhou cliques antes de mais uma viagem e impressionou com a roupa escolhida.

De vestidinho, calça bem colada e botas, a jornalista surgiu arrasadora em frente ao espelho do hall do triplex onde mora em São Paulo com o amado. Dona de curvas saradas, Graciele Lacerda ostentou seu corpaço na roupa colada.

"Partiu Cascavel- PR! Tem show “Zeze Rústico” hoje!", disse ela ao exibir o look do dia para viajar com cantor para o Paraná.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros, em que a musa fitness roubou a cena com sua beleza e boa forma. "Sempre linda", escreveram. "Amei o look", aprovaram outros.

Nos últimos dias, Graciele Lacerda parou tudo ao compartilhar fotos de um ensaio que fez usando apenas um body brilhante. Em cima de uma moto, ela posou cheia poder e arrancou suspiros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Zezé Di Camargo descarta interesse financeiro de Graciele Lacerda

O cantor Zezé Di Camargo na entrevista sincera que deu para o jornalista Leo Dias. Ao chegar no assunto sobre seu relacionamento atual, o artista se mostrou muito apaixonado e decidido. Ele ainda comentou que a musa fitness está quase ganhando como ele com seu trabalho de influenciadora.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou que a noiva teve as iniciativas de pedir a cirurgia e a assinatura do contrato para deixar claro que não estava se envolvendo por interesse.

