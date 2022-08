De shortinhos, Wanessa Camargo impressiona com beleza: ''É tão bom ter 15 anos de novo''

Cantora Wanessa Camargo surgiu cheia de estilo sorrindo e internautas repararam na aparência mais jovial da artista

Redação Publicado em 26/08/2022, às 12h22

A cantora Wanessa Camargo (39) surgiu radiante em um novo clique compartilhado em sua rede social nesta sexta-feira, 26, e chamou a atenção dos internautas com tanto alto astral. Esbanjando felicidade e beleza, ela recebeu elogios.

No registro, a filha de Zezé Di Camargo (60) apareceu toda estilosa usando um shortinhos verde com uma camisa branca e aproveitou para falar como está seu dia.

"Começando a sexta nessa vibe", disse Wanessa Camargo na legenda da foto em que apareceu rindo bem natural.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a famosa e sua aparência. "É tão bom ter 15 anos de novo, né, Wan?", observaram a jovialidade dela. "Tão maravilhosa", elogiaram outros.

Zezé Di Camargo fala de envolvimento de Wanessa Camargo com Dado Dolabella

O cantor Zezé Di Camargo falou o que acha da relação atual de Wanessa Camargo e Dado Dolabella após terem tido um namoro conturbado nos anos 2000. Em entrevista ao Leo Dias, o sertanejo declarou o que pensa do ator estar com a filha novamente e logo após o fim do casamento dela com Marcus Buaiz.

"Fiquei surpreso sim, a primeira relação da Wanessa com o Dado foi muito traumática, não era uma relação que a gente queria pra ela naquela condição, começou uma relação nova com o Marcus construiu tudo isso que todo mundo sabe", falou resumidamente sobre o que aconteceu no passado.

Durante a entrevista, Zezé contou que chorou com o ex-genro ao saber da separação deles."A Wanessa me chamou, me contou, claro que ponderei como pai, é um passo muito grande, eu sei o quanto que paguei com a minha separação, não quero que tenha os mesmos problemas, eu fui o centro de convergência dos dois porque, o Marcus, a primeira coisa que foi me procurar, a gente chorou junto, foi lá na minha casa", falou.

