De Rafa Kalimann a Sabrina Sato, famosas criam tendências estéticas em 2024; saiba mais

Celebridades como Rafa Kalimann, Sabrina Sato e até estrelas internacionais fizeram procedimentos estéticos que irão bombar em 2024

Não é novidade que diversas celebridades costumam fazer os mais diversos procedimentos estéticos, porém, alguns deles são novos no universo das estrelas e prometem bombar em 2024 —já tendo sido feitos por nomes como Rafa Kalimann, Sabrina Sato, Demi Lovato e Rihanna.

De acordo com Karina Barrelo, CEO da Clínica Barrelo, especializada em harmonização facial, alguns procedimentos em especial já são sucesso entre as celebridades e podem alcançar mais pessoas em 2024. Um deles é feito com bioestimuladores de colágeno, que já foi feito por nomes como Rafa Kalimann, Sabrina Sato e até mesmo Anitta.

O tratamento é ideal para partes do corpo mais flácidas, que perderam o colágeno. "O procedimento serve para estimular o organismo a produzir colágeno, prevenindo ou tratando uma flacidez já existente. Pode tanto ser por meio injetável da substância [aplicações] ou com tecnologias [aparelhos]", explica a especialista.

Outra aposta é o Bumbum Up, que já encantou Deolane Bezerra, Jojo Todynho e GKay. O tratamento é feito com ácido hialurônico e também usa bioestimuladores de colágeno, para deixar a região mais firme e também proporciona o aumento da produção de colágeno, a tonificação dos glúteos e maior modelagem corporal. "Tem tudo para ser um dos mais pedidos agora em 2024."

Por fim, uma aposta para 2024 é a Sorologia, conhecido também como Soro da beleza, tratamento que conquistou Rihanna, Kim Kardashian, Ricky Martin e Demi Lovato. Ele consiste na aplicação de vitaminas por meio endovenoso. "Além do resultado ser mais rápido, é muito mais prático fazer reposição de vitaminas de forma injetável do que oral, tomando cápsulas diárias."

"É normal que as pessoas passem a fazer mais um procedimento do que outro com o passar do tempo e isso pode acontecer por diversos fatores. Para esse ano, é bem provável que procedimentos como os preenchimentos com substâncias permanentes já não estejam mais tão em alta", completa Barrelo.

"Além do que já imaginamos que vai atrair bastante gente, é importante sempre estudar novas possibilidades de tratamentos e inovar. Na clínica, por exemplo, vamos trazer para os nossos clientes em 2024 novos equipamentos, como o Lavieen e o Fotona, que servem para melhorar aspectos da pele", ressalta a especialista.