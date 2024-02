Sabrina Sato exibe sua beleza em fantasia de Corrente Sanguínea

Sabrina Sato dá show na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria da escola de samba Unidos de Vila Isabel

A apresentadora Sabrina Sato surgiu deslumbrante na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para brilhar como rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel. A estrela usou uma fantasia que representa a Corrente Sanguínea e caprichou nas poses para mostrar o look.

O modelito dela destacou sua beleza impecável com muito brilho e enfeites em todo o corpo nas cores vermelho e rosa. Em um post nas redes sociais, ela falou sobre o significado da fantasia.

"Vibro na pulsação constante da batida da nossa bateria Swingueira de Noel! Sou a Corrente Sanguínea que alimenta o nosso corpo e faz pulsar o coração! Vamos tomar a avenida, como o sangue toma as veias! Gbalá é resgatar, salvar E a criança, esperança de Oxalá Gbalá, resgatar, salvar A criança é esperança de Oxalá, vamos sonhar", disse ela.

Vale lembrar que, no sábado de carnaval, Sabrina Sato desfilou pela Gaviões da Fiel em São Paulo. Veja as fotos aqui.

Sabrina Sato já negou boatos de romance

A apresentadora Sabrina Sato falou pela primeira vez sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com o ator Nicolas Prattes. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela negou os boatos e afirmou que eles são apenas amigos.

Os dois foram flagrados curtindo a piscina de um hotel de luxo no Rio de Janeiro há poucos dias e ela garantiu que está solteira na época do Carnaval. “A gente estava em uma turma de amigos. Somos amigos. Você quer saber se eu estou solteira no carnaval? Estou! No Carnaval”, disse ela.

Nos últimos dias, o colunista Matheus Baldi informou que Sabrina e Nicolas estaria se conhecendo melhor. Agora, o colunista Leo Dias contou que eles foram vistos conversando na área da piscina do hotel Copacabana Palace no último final de semana.

Dias contou que eles demonstravam naturalidade na conversa e o rapaz até brincou com Zoe, que é a filha dela. No entanto, os dois não demonstraram intimidade. De acordo com o site PapelPop, a equipe de Sato informou que os rumores de affair não procedem.

Vale lembrar que Sabrina e Nicolas estão solteiros. Ela não assume um relacionamento desde que se separou de Duda Nagle, em março de 20223. Por sua vez, Nicolas não vive um namoro publicamente desde que separou no final de 2023.