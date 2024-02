Elogiada por autor, Rafa Kalimann revela como foi recebida por atores da Globo

Ex-BBB Rafa Kalimann vai viver uma vilã em Família É Tudo, novela que vai substituir Fuzuê na faixa das 7 a partir do dia 4 de março

Atriz de primeira viagem, Rafa Kalimann (30) está prestes a estrear em Família É Tudo, próxima novela das 7. A ex-BBB desbancou as concorrentes na fase de testes e conquistou o papel de uma das vilãs da trama prevista para estrear no dia 4 de março em substituição a Fuzuê. A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa da nova produção da Globo. Em entrevista, a também influenciadora digital conta como está sendo os bastidores do trabalho na TV.

"Tudo está acontecendo da melhor forma possível. Eu conheci o Dani [Daniel Ortiz, autor da novela], me chamaram pra fazer o teste e veio o grande presente [minha personagem], com Fred [Mayrink, o diretor] melhor ainda", conta.

Animada para a estreia em horário nobre da Globo, Kalimann entrega que foi bem recebida pelos colegas de elenco. No entanto, ela destaca Jayme Matarazzo (38), seu par romântico, como um incentivador para que consiga entregar com a sua personagem. "A primeira vez que eu tive uma troca com o Jayme [Matarazzo] ele falou: 'Rafa, vai se divertir. Chega no set e solta tudo o que você tem para levar'. Isso fez toda diferença, obrigada. Estou aproveitando essa oportunidade, estou muito grata. Acho que a Jessica é uma personagem muito profunda", revela.

A influenciadora digital não quer fazer feio com sua primeira grande chance nas novelas. Apesar de toda pressão com a expectativa de público em acompanhar seu trabalho, ela garante encontrar o equilíbrio das emoções.

"Está sendo tão gostoso [atuar], claro que existe uma tensão porque sou uma pessoa muito disciplinada, uma dedicação, mas eu consegui relaxar e respirar um pouco e me diverti. Espero que as pessoas gostem da Jéssica porque da novela não tem como não gostar. É uma novela muito gostosa e o Daniel é incrível no que ele faz".

Em Família É Tudo, Rafa Kalimann vive uma vilã fria e culculista apaixonada por Luca (Jayme Matarazzo), namorado de Electra (Juliana Paiva). Ao longo da trama, a malvada não vai medir esforços para conquistar o coração do galã e prejudicar a mocinha.

Daniel Ortiz (51) já adianta que a ex-BBB vai surpreender o público da substituta de Fuzuê. "É uma delícia observar a empolgação dela, a dedicação, a entrega. Acho que ela vem com tudo, a gente vai ser muito feliz [com a parceria na novela]", finaliza.