De maiô, Ana Hickmann curte cachoeira com o filho no Jalapão e brinca: ''Haja perna!''

Em viagem de aniversário para o Jalapão, apresentadora Ana Hickmann compartilha lindas fotos em banho de cachoeira ao lado do filho, Alezinho

A apresentadora Ana Hickmann (42), que completou mais um ano de vida no dia 1º de março, chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira, 06!

Acompanhada do marido, Alexandre Correa, e do filho, Alezinho, de 8 anos, a artista está aproveitando viagem de aniversário para o Jalapão, no Tocantins.

Em lindas fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a ruiva surgiu de maiô na cor magenta renovando as energias em um banho de cachoeira e ainda brincou com suas pernas ao abrir o álbum de fotos em meio à natureza.

"Haja perna para percorrer todo o Jalapão (isso não me falta)! Cliques na Cachoeira do Formiga que fica em Mateiros. Esse lugar é muito especial!!!", escreveu Ana Hickmann na legenda da postagem.

"Maravilhosaaa", "Mulher mais linda", "Deusaaa", "Que viagem linda, fotos lindas", "Que lindos", "Uma bênção de Deus", elogiaram os fãs nos comentários.

Confira as fotos de Ana Hickmann no Jalapão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann

O dia 1º de março foi dia de festa para Ana Hickmann! Isso porque a apresentadora completou mais um ano de vida e recebeu um texto encantador do marido, Alexandre Correa!

Em seu perfil no Instagram, o empresário, com quem a loira tem um filho, Alezinho, compartilhou uma série de registros dos dois juntos e declarou todo seu amor pela esposa, com quem é casado há 25 anos.

"Feliz aniversário para a mulher mais bonita deste mundo, sim, a minha esposa @ahickmann!! Nos conhecemos tão jovens e todo mundo pensava que o nosso amor era só uma fase. Não foi! Já são 25 anos de união - sou muito grato. Que hoje você se sinta ainda mais amada e especial. Mais um ciclo começa e tenho a certeza de que será mais uma fase abençoada. Você é um ser humano único. Parabéns, Ana!", se derreteu Correa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!