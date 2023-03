Ana Hickmann ganha declaração do marido em seu aniversário: ''Todo mundo pensava que nosso amor era uma fase''

Apresentadora Ana Hickmann celebra aniversário de 42 anos e recebe texto apaixonado do marido, Alexandre Correa, com quem é casada há 25 anos

A quarta-feira, 01, foi dia de festa para Ana Hickmann! Isso porque a apresentadora completou mais um ano de vida e recebeu um texto encantador do marido, Alexandre Correa!

Em seu perfil no Instagram, o empresário, com quem a loira tem um filho, Alezinho, de 8 anos, compartilhou uma série de registros dos dois juntos e declarou todo seu amor pela esposa, com quem é casado há 25 anos.

"Feliz aniversário para a mulher mais bonita deste mundo, sim, a minha esposa @ahickmann!! Nos conhecemos tão jovens e todo mundo pensava que o nosso amor era só uma fase. Não foi! Já são 25 anos de união - sou muito grato. Que hoje você se sinta ainda mais amada e especial. Mais um ciclo começa e tenho a certeza de que será mais uma fase abençoada. Você é um ser humano único. Parabéns, Ana!!!", se derreteu Correa.

Ana também compartilhou um vídeo comemorando a chegada de mais um ciclo durante viagem ao Jalapão com a família e agradeceu pelas mensagens de carinho que recebeu. "Que dia especial!!! Obrigada pelas mensagens de aniversário. Sou muito grata pelos meus 42 anos. E Jalapão, cheguei!!!", disse a loira.

Confira o post de Ana Hickmann em seu aniversário e a declaração de Alexandre Correa:

Ana Hickmann adota cachorrinho que encontrou na estrada

Ana Hickmann adotou o cão que resgatou recentemente. Ela levou o animal direto para um hospital veterinário após o resgate, e deu a ele o nome Joaquim, mesmo de um amigo do filho. "Quando a mamãe viu o Joaquim de longe, só queria ajudá-lo. Mas depois eu e papai conversamos muito a respeito e chegamos à conclusão de que não fomos nós que encontramos Joaquim, e sim ele que nos encontrou e escolheu ficar na nossa família", disse o filho da apresentadora.

Ela contou que não foi o primeiro resgate que fez, mas que nunca havia compartilhado com os fãs. "Quando faço isso, não penso em registrar, mas em tirar o bichinho da rua, daquela situação difícil", afirmou.

