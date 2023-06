De macacão justo, Simone Mendes ostenta pernões com estilo: 'Linda'

Simone Mendes ostenta curvas deslumbrantes em look colado e chama a atenção

A cantora Simone Mendes surpreendeu com mais um de seus looks para subir ao palco. Neste domingo, 25, a famosa compartilhou cliques tirados nos bastidores de uma apresentação no Ceará com Gusttavo Lima e chamou a atenção ao aparecer deslumbrante em uma roupa preta.

Para o evento, a artista, que vem surpreendendo com o estilo para a carreira solo, elegeu um macacão preto nada básico e colocou seu corpaço escultural para jogo com elegância. Além de peça, Simone compôs a combinação com um colar e pulseiras luxuosas.

"100 Mil Pessoas hoje cantando a minha música! Obrigada Maceió- AL ,passe pra o lado e sinta você também essa emoção! #dvdcintilante", disse ela sobre seu novo trabalho.

Nos comentários da publicação, a ex-dupla de Simaria Mendes recebeu uma chuva de elogios. "Linda demais", admiraram os fãs. "Perfeitamente linda", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Simone Mendes surpreendeu ao revelar o valor de uma peça de roupa comprada em um aplicativo popular da China. Cheia de estilo, a cantora tem sido elogiada pelos seus looks e os fãs notaram a mudança para sua carreira solo.

Simone deixa indireta no ar após Simaria anunciar novidades: ‘Eu e Deus’

A cantora sertaneja Simone Mendes decidiu desabafar durante uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT, sobre a primeira apresentação que fez em sua terra natal após anunciar a carreira solo. Enquanto sua irmã, Simaria Mendes, se prepara para o retorno ao mundo da música, a famosa falou sobre o atual momento que vive.

“Tem tudo de diferente. Esse trabalho novo que eu gravei trouxe uma nova roupagem, resgatei meu sertanejo antigo”, explicou a cantora, ao falar sobre se reconectar com suas origens na nova fase de sua carreira musical.

Além disso, a sertaneja revelou se sentir sozinha, mesmo com milhares de fãs que continuaram a acompanhando na jornada nova. “Eu acredito que essa diferença toda no meu trabalho, estilo, como eu me porto, agora é só eu, Deus e meu povo”, comentou.