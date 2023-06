Simone Mendes revela com o que gosta de gastar seu dinheiro

NÃO É BLUSINHA! Em show, Simone Mendes diverte os fãs ao revelar o que mais gosta de comprar com o seu dinheiro

A cantora Simone Mendes divertiu os seus fãs ao contar com o que mais gosta de gastar o seu dinheiro. Durante um show, ela contou no palco que não é fã de gastar dinheiro com roupa e prefere investir sua grana em outra experiência.

A estrela contou que adora comprar comida. "Hoje eu coloquei esse macacão lindo para vocês e ele é da Shein, R$89,90! Eu sou uma mulher econômica! Você está pensando que vou gastar dinheiro com roupa? Eu gasto dinheiro é com comida! Eu gosto de comer! Um açaí, um peixinho, um camarão, um filhote, uma cervejinha gelada. E nós estamos 'junto e misturado'", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Na semana passada, Simone chorou no palco do Domingão com Huck, da Globo. A estrela recebeu um Disco de Diamante Duplo por ter mais de 200 milhões streams da música Erro Gostoso em sua carreira solo. Emocionada com a conquista, ela chorou e agradeceu a todos os fãs e sua equipe.

“Eu creio que a graça de Deus é sobre a minha vida. Eu não seria nada senão fosse Deus e os meus fãs do país inteiro, a minha equipe toda que com muito amor e carinho estão comigo na caminhada. Eu tenho muita história para contar e para mim ver isso hoje é saber que a graça de Deus está sobre mim. E a gratidão eterna a cada um que me ajudou a construir a linda história na minha carreira solo”, disse ela.

Simone Mendes com look ousado

A cantora Simone Mendes esbanjou sensualidade ao mostrar o seu look para um show. Ela surgiu com o decote poderoso à mostra e caprichou no 'carão' aoposar nos bastidores da apresentação.

Na foto, a beldade surgiu com o sutiã de renda à mostra ao usar um blazer preto sem blusa por baixo e atraiu todos os olhares. Na legenda, ela falou: “Já estou pronta, preparada e querendo! Estou subindo agora no palco aqui em Arraial do Cabo-RH, pra essa festa linda e especial. Estou chegando, miglos”.