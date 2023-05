Simone exibe o sutiã de renda ao usar blazer sem blusa e esbanja sensualidade

Simone Mendes atrai os olhares para o decote poderoso ao mostrar o look para um show

A cantora Simone Mendes (38) esbanjou sensualidade ao mostrar o seu look para um show neste final de semana. Ela surgiu com o decote poderoso à mostra e caprichou no 'carão' aoposar nos bastidores da apresentação.

Na foto, a beldade surgiu com o sutiã de renda à mostra ao usar um blazer preto sem blusa por baixo e atraiu todos os olhares. Na legenda, ela falou: “Já estou pronta, preparada e querendo! Estou subindo agora no palco aqui em Arraial do Cabo-RH, pra essa festa linda e especial. Estou chegando, miglos”.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Que musa”, disse um seguidor. “Perfeita”, afirmou outro. “Linda demais”, contou mais um.

Há poucos dias, a cantora Simone apareceu chorando nas redes sociais ao comemorar uma nova conquista profissional com a música Erro Gostoso, hit de sua carreira solo. "Gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas em minha vida. Cada lágrima que derramo aqui nesse vídeo é de felicidade e muita gratidão. Deus tem colocando pessoas e momentos tão incríveis na minha vida e na minha carreira que não existe outra palavra para expressar tudo que tenho sentido que não seja 'gratidão'", começou escrevendo.

"Hoje chegamos ao #2 no top 50 do Spotify, mas é como se fosse o #1. Também estamos em #1 no Youtube, #1 nas rádios do Brasil e em várias outras plataformas de música. Tudo isso só foi possível graças aos meus fãs, minha equipe, minha gravadora e, principalmente, a cada um de vocês que ouviram e compartilharam. Peço que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês assim como Ele tem me abençoado. Muito obrigada por tudo. Continuem ouvindo e compartilhando. Amo vocês, miglos!", disse ainda Simone ao legendar o post.