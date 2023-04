De look apertado, Vera Viel exibe corpão e impressiona: ''Deusa''

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, exibe corpaço escultural em look justo e chama a atenção

A esposa de Rodrigo Faro (49), Vera Viel (47), impressionou com um novo clique em sua rede social. Nesta quinta-feira, 13, a modelo compartilhou uma foto de um ensaio e chamou a atenção ao exibir uma silhueta impecável.

No registro resgatado pela famosa no dia de tbt, ela apareceu deslumbrante vestindo um look preto bem colado. Com a peça de cima, semelhante a uma cinta, Vera Viel colocou suas curvas apertadas para jogo.

Sem falar nada na legenda, a mulher do apresentador da Record TV arrancou elogios mesmo assim dos seguidores. "Deusa", exclamaram os fãs. "Rainha", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Vera Viel impressionou ao surgir com o visual renovado. Adotando uma franja diferente, ela surpreendeu com a transformação.

Veja a foto de Vera Viel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Rodrigo Faro surge de cropped e choca com estilo diferente: ''Não gostei''

O apresentador Rodrigo Faro chamou a atenção dos seguidores neste domingo, 02, ao surgir com um look diferente. Cheio de estilo, o comunicador da Record TV chamou a atenção ao deixar sua barriga sarada à mostra ao apostar em um cropped de grife.

Usando a peça mais popular entre as mulheres, o esposo de Vera Viel dividiu opiniões dos internautas ao montar a combinação com a peça curtinha, que deixou seu abdômen de fora.

"É isso mesmo produção… Vamos de cropped…", disse Rodrigo Faro ao surgir com o look preto e óculos escuros.

Nos comentários da publicação, alguns fãs aprovaram a escolha e outros acabaram criticando o famoso. "Não gostei", dispararam. "Dança, gatinho", pediram outros. "Ficou demais", disseram os fãs. "E sua mulher gostou?", questionaram. Veja a foto de Rodrigo Faro de cropped aqui.