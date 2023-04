Rodrigo Faro surge de cropped e choca com estilo diferente: ''Não gostei''

Aos 49 anos, apresentador Rodrigo Faro surge de cropped e divide opiniões dos internautas

O apresentador Rodrigo Faro (49) chamou a atenção dos seguidores neste domingo, 02, ao surgir com um look diferente. Cheio de estilo, o comunicador da Record TV chamou a atenção ao deixar sua barriga sarada à mostra ao apostar em um cropped de grife.

Usando a peça mais popular entre as mulheres, o esposo de Vera Viel (47) dividiu opiniões dos internautas ao montar a combinação com a peça curtinha, que deixou seu abdômen de fora.

"É isso mesmo produção… Vamos de cropped…", disse Rodrigo Faro ao surgir com o look preto e óculos escuros.

Nos comentários da publicação, alguns fãs aprovaram a escolha e outros acabaram criticando o famoso. "Não gostei", dispararam. "Dança, gatinho", pediram outros. "Ficou demais", disseram os fãs. "E sua mulher gostou?", questionaram.

Rodrigo Faro surge de cropped e divide opiniões; veja:

Rodrigo Faro exibe foto da piscina luxuosa de sua mansão

O apresentador Rodrigo Faro vive em uma mansão luxuosa e ostentou uma foto da área externa com decoração caprichada. Em um final de semana, ele surgiu curtindo a piscina sofisticada de sua casa e os detalhes do local chamaram a atenção mais uma vez.

Isso porque, o complexo de piscinas foi construída para imitar uma praia, com até uma ilha artificial no meio dela. Além disso, a piscina fica ao lado de uma parede com várias plantas, com uma ponte que leva para uma área de descanso.

“Gratidão... Um dia para descansar no meio da maratona de trabalho! Vamos com tudo! Obrigada meu Deus”, disse ele na legenda ao surgir curtindo o ambiente luxuoso e nada comum.

