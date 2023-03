Vera Viel surge irreconhecível ao resgatar clique antigo: “Novinha!”

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel resgata clique antigo e aparência choca internautas; veja

Na última quinta-feira, 23, Vera Viel (47) resgatou um clique que deixou seus seguidores super nostálgicos! Em clima de TBT, a mulher de Rodrigo Faro (49) compartilhou um clique antigo em suas redes sociais, onde aparece com o visual totalmente diferente.

No clique, a morena surge deslumbrante fazendo carão, usando um body preto cavadinho, trabalhado no recorte e calça jeans, ela deixou os fãs babando ao deixar em evidência o corpão fora do normal.

Mas o que chamou a atenção dos internautas, foi o tamanho de suas madeixas até a cintura. "Tbt", escreveu ela na legenda da publicação, acompanhada de um emoji de coração vermelho.

Impressionados com a beleza e juventude da artista, os seguidores não pouparam elogios no post. "Gente, que novinha e que cabelão mais lindo", falou um. "Quanto mais madura está melhor", disse outro. "Gata ela!", se derreteu uma terceira.

Vera Viel (47) causou euforia nas redes sociais ao surgir só de biquíni durante a temporada de férias com a família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que recentemente Vera viel esbanjou boa forma ao surgir usando um biquíni azul em um cenário paradisíaco.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VERA VIEL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Vera Viel impressiona ao exibir corpaço durante passeio de lancha

Vera Viel impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir toda sua boa forma. A apresentadora tirou uma temporada de féria para curtir a viagem com a família, e exibiu seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni lilás durante um passeio de lancha.

A beleza e o corpo perfeito de Vera chamou a atenção dos internautas, que encheram a publicação de elogios. "Uma sereia", disse uma seguidora. "Uma linda mulher", escreveu outra. "Nossa deusa", comentou uma fã.