Vera Viel, mulher de Rodrigo Faro, impressiona ao exibir corpaço durante passeio de lancha

Em Angra dos Reis, a mulher do apresentador Rodrigo Faro exibiu o corpo sarado ao surgir usado um biquíni lilás

Vera Viel (47), mulher do apresentador Rodrigo Faro (49) impressionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 20, ao exibir sua boa forma.

A apresentadora está em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, curtindo as férias com a família, e exibiu seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni lilás durante um passeio de lancha.

A beleza e o corpo perfeito de Vera chamou a atenção dos internautas, que encheram a publicação de elogios. "Uma sereia", disse uma seguidora. "Uma linda mulher", escreveu outra. "Nossa deusa", comentou uma fã.

Essa não é a primeira vez que a artista chama a atenção ao surgir de biquíni nas redes sociais. Recentemente, Vera e Faro exibiram as barrigas trincadas enquanto curtiam o dia ensolarado na praia. Na ocasião, o comunicador vestiu um shorts azul, que combinava com céu, já sua esposa, vestiu um biquíni vinho tomara que caia. Vale lembrar que os dois estão juntos há 22 anos, e são pais de Clara (17), Helena (10) e Maria (14).

Confira a foto de Vera Viel de biquíni durante o passeio de lancha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!