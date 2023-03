Rodrigo Faro exibe foto da piscina luxuosa de sua mansão: 'Vamos com tudo!'

Rodrigo Faro impressiona ao mostrar a piscina de sua mansão que tem uma ilha no meio e imita uma praia

O apresentador Rodrigo Faro vive em uma mansão luxuosa e ostentou uma foto da área externa com decoração caprichada. No último final de semana, ele surgiu curtindo a piscina sofisticada de sua casa e os detalhes do local chamaram a atenção.

Isso porque a piscina foi construída para imitar uma praia e tem até uma ilha artificial no meio dela. Além disso, a piscina fica ao lado de uma parede com várias plantas e tem uma ponte que leva para uma área de descanso.

“Gratidão... Um dia para descansar no meio da maratona de trabalho! Vamos com tudo! Obrigada meu Deus”, disse ele na legenda.

Atualmente, o apresentador comanda o programa Hora do Faro, da Record TV, e também a quinta temporada do reality musical Canta Comigo, que estreia no próximo dia 9 de abril.

Rodrigo Faro recebe elogios da esposa, Vera Viel

Há poucas semanas, Rodrigo Faro fez aniversário e ganhou uma homenagem de sua esposa, Vera Viel, nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Vera Viel postou um clique em que o famoso aparece sem camisa no mar e fez uma linda declaração para o artista, com quem é casada desde 2003. Os dois estão juntos desde 1997 e são pais de três meninas, Clara (17), Maria (14), e Helena (9).

"Hoje é o dia desse HOMEM Lindo, Gato, Sarado e Amor da minha vida. Conheci com vinte e três aninhos e hoje está completando 49 anos. Quanta Gratidão a Deus eu tenho pela sua vida, meu amor, você sabe o quanto nós te amamos e desejamos que você tenha sempre muita saúde e felicidades e uma vida abençoada", iniciou Vera ao legendar a publicação.

"Parabéns pelo seu aniversário e assim como você disse pra mim. Você também merece tudo de melhor nesse mundo: EU! Vivaaaaa o seu diaaaaa", brincou ainda.