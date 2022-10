Rodrigo Faro completa 49 anos e ganha declaração da mulher: ''Vamos ficar velhinhos juntos''

Vera Viel posta foto antiga e parabeniza o marido, Rodrigo Faro, que está completando mais um ano de vida nesta quinta-feira, 20

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 09h37

Dia de festa na casa da família Viel Faro! Isso porque, nesta quinta-feira, 20, Rodrigo Faro está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, o apresentador ganhou uma homenagem mais que especial da mulher, Vera Viel (47), em seu aniversário de 49 anos.

Em seu perfil no Instagram, Vera Viel postou um clique em que o famoso aparece sem camisa no mar e fez uma linda declaração para o artista, com quem é casada desde 2003. Os dois estão juntos desde 1997 e são pais de três meninas, Clara (17), Maria (14), e Helena (9).

"Hoje é o dia desse HOMEM Lindo, Gato, Sarado e Amor da minha vida. Conheci com vinte e três aninhos e hoje está completando 49 anos. Quanta Gratidão a Deus eu tenho pela sua vida, meu amor, você sabe o quanto nós te amamos e desejamos que você tenha sempre muita saúde e felicidades e uma vida abençoada", iniciou Vera ao legendar a publicação.

"Parabéns pelo seu aniversário e assim como você disse pra mim. Você também merece tudo de melhor nesse mundo: EU! Vivaaaaa o seu diaaaaa", brincou ainda.

No dia anterior, Vera publicou uma foto antiga ao lado de Faro: "Já já é aniversário do meu amor, @rodrigofaro. Amo tanto tanto", escreveu ela. "@rodrigofaro, te amo. Quantos aniversários já passamos juntos? São tantos. Vamos ficar velhinhos juntos", completou, com o registro do casal.

Confira a homenagem de Vera Viel para Rodrigo Faro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Rodrigo Faro deixa fãs babando ao brincar cantando no chuveiro

Na terça-feira, 18, o apresentador Rodrigo Faro decidiu deixar seus seguidores malucos ao aparecer tomando banho. No vídeo publicado em suas redes sociais, ele brinca sobre cantar no chuveiro e os vizinhos participarem, mas o que roubou a cena foi seu físico impressionante aos quase 50 anos. “Quando eu canto alto demais no banho, os vizinhos…”, brincou Faro na legenda da publicação em seu perfil oficial no Instagram. Porém, muitas pessoas queriam mesmo era elogiar o físico do apresentador do famoso quadro Vai Dar Namoro, na Hora do Faro.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!