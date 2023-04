Esposa de Rodrigo Faro choca com novo visual arrebatador: ''Mulherão''

Cheia de estilo, esposa de Rodrigo Faro roubou a cena em salão com novo visual e look impecável

A esposa de Rodrigo Faro (49), Vera Viel (47), impressionou ao surgir com o visual diferente nesta segunda-feira, 03. Toda produzida, a modelo roubou a cena em um salão de beleza após ter feito os cabelos.

No registro publicado em sua rede social, a famosa apareceu cheia de estilo, usando um conjuntinho estampado, composto por cropped e saia. Dona de um corpo escultural, ela ostentou sua silhueta com atitude e chamou a atenção com o corte diferente das madeixas.

De franja, Vera Viel deu um show de beleza e arrancou elogios de seus seguidores ao posar arrumada. "Um mulherão desse e o marido postando foto de cropped", escreveu um internauta falando da foto de Rodrigo Faro de top. "Linda demais", admiraram outros.

Nos últimos dias, o marido da apresentadora dividiu opiniões ao surgir usando um look com cropped. De barriga de fora, Rodrigo Faro recebeu elogios, mas também críticas pela escolha da peça.

Veja o visual da esposa de Rodrigo Faro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

De top e calça baixa, Vera Viel choca ao exibir corpaço escultural na academia de sua mansão

A esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, esbanjou boa forma em sua rede social. Nos stories do Instagram, ela compartilhou selfies no espelho da academia de sua mansão.

Recém-chegada aos 47 anos, a apresentadora chocou ao ostentar uma barriga torneada em um look de top e calça baixa.

"Sextou, bora treinar", escreveu Vera Viel ao esbanjar sua beleza natural ao surgir sem maquiagem e usando a roupa para se exercitar.