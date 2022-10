De top e calça baixa, Vera Viel choca ao exibir corpaço escultural na academia de sua mansão

Aos 47 anos, Vera Viel exibiu barriguinha torneada em selfie no espelho de sua academia e impressionou

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 09h41

A esposa de Rodrigo Faro (48), Vera Viel (47), começou o dia nesta sexta-feira, 14, esbanjando boa forma em sua rede social. Nos stories do Instagram, ela compartilhou selfies no espelho da academia de sua mansão.

Recém-chegada aos 47 anos, a apresentadora chocou ao ostentar uma barriga torneada em um look de top e calça baixa.

"Sextou, bora treinar", escreveu Vera Viel ao esbanjar sua beleza natural ao surgir sem maquiagem e usando a roupa para se exercitar.

Ainda no último final de semana, a esposa de Rodrigo Faro estava com a família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em seu barco, ela comemorou seu aniversário e roubou a cena ao surgir com um look de praia recortado.

Veja as fotos de Vera Viel na academia de sua mansão:

Rodrigo Faro publica vídeo ‘zoando’ esposa em seu aniversário

Nesta quinta-feira, 13, o apresentador Rodrigo Faro mostrou o jeito divertido que comemorou o aniversário de sua amada Vera Viel, que completou 47 anos na quarta-feira, 12 de outubro.

“Ela aguenta isso há 25 anos!”, disse o apresentador na legenda da publicação feita em seu perfil oficial do Instagram. No vídeo, o maridão aparece cantando parabéns para Vera, que comemorou seus 47 anos na quarta-feira, 12. “Zoando” com a cara da amada, Rodrigo dança, canta e esfrega balões na cara dela.

