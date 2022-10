Vera Viel comemora aniversário de 47 anos e choca com corpaço: ''Cada dia mais linda''

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, celebrou seus 47 anos em barco com a família e roubou a cena com suas curvas esculturais

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 08h27 - Atualizado às 08h44

A esposa de Rodrigo Faro (48), Vera Viel (47), celebrou seu aniversário de 47 anos nesta quarta-feira, 12, de uma maneira bem especial com a família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A bordo de seu barco, a apresentadora apareceu deslumbrante para o dia ensolarado usando um look preto todo recortado e sem alça. Impressionando a todos com suas curvas esculturais, a famosa roubou a cena ao fazer fotos posadas no local.

"Aqui estou eu completando 47 anos ontem pedi para as meninas fazerem fotos da mamãe pra postar aqui hoje! Só tenho gratidão nesse dia do meu aniversário Obrigada meu Deus pela minha vida e pela família especial que eu tenho", celebrou mais um ano de vida.

Em outra publicação, Vera Viel mostrou como foi a festinha em alto mar com a família. Ao lado da três filhas e de Rodrigo Farto, ela surgiu com o bolo do evento. "E foi um dia lindo e abençoado 12/10/22 47 anos", disse ela.

Nos comentários do post, a famosa logo recebeu uma chuva de elogios. "Cada dia mais linda", admiraram os fãs. "Parabéns, maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, a apresentadora escandalizou ao mostrar suas curvas em body todo recortado. De biquíni, ela deu o que falar ao protagonizar um momento deslumbrante nas Maldivas.

Veja as fotos do aniversário de Vera Viel:

