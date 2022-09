De biquíni, Vera Viel exibe corpaço escultural e se destaca em local paradisíaco: ''Lindíssima''

Aos 46 anos, esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, impressionou ao exibir silhueta deslumbrante em foto tirada nas Maldivas

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 12h25

A esposa de Rodrigo Faro (48), Vera Viel (46), entrou no clima de tbt da rede social nesta quinta-feira, 08, e recordou uma foto arrasadora de quando viajou com a família para as Maldivas nos últimos meses.De biquíni, ela roubou a cena no clique.

Usando um modelo cheio de estilo, de cor rosa, a apresentador surgiu deslumbrante em cima de uma pedra. Mãe de três meninas, ela deu um show de boa forma ao ostenta sua barriga chapada e suas curvas esculturais no registro.

"Tbt do paraíso. Maldives", escreveu Vera Viel na legenda da publicação sobre onde o clique havia sido tirado.

Nos comentários do post, os internautas logo encheram a esposa de Rodrigo Faro de elogios. "Lindíssima", disseram os fãs. "Que mulher linda", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Vera Viel surpreendeu ao compartilhar um clique de lingerie. Usando uma roupa íntima de luxo, a famosa deu um show de beleza durante um ensaio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Esposa de Rodrigo Faro mostra amizade da filha com herdeira de Luciano Huck

As filhas dos apresentadores Rodrigo Faro e Luciano Huck (51) são amigas! Na última terça-feira, 06, Vera Viel compartilhou fotos da amizade das garotas desde bem pequenas e encantou ao mostrar sua herdeira mais nova com a caçulinha de Angélica (48).

Ainda crianças, Helena Faro, de 9 anos, e Eva Huck, também de 9, surgiram abraçadas em um dos cliques mostrando que sempre se dão bem. Na outra foto, tirada há dias atrás, as jovens apareceram cheias de estilo curtindo um evento.

"A amizade é como as estrelas mesmo a distância, elas brilham. E assim é a amizade da Helena e a Eva desde pequenininha. O tempo passa rápido demais!", disse Vera Viel ao compartilhar os registros das garotas.

