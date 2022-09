Esposa de Rodrigo Faro mostra amizade da filha com herdeira de Luciano Huck: ''Desde pequenininha''

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, encantou ao mostrar fotos de Helena Faro com Eva Huck

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 13h04

As filhas dos apresentadores Rodrigo Faro e Luciano Huck são amigas! Nesta terça-feira, 06, Vera Viel compartilhou fotos da amizade das garotas desde bem pequenas e encantou ao mostrar sua herdeira mais nova com a caçulinha de Angélica.

Ainda crianças, Helena Faro, de 9 anos, e Eva Huck, também de 9, surgiram abraçadas em um dos cliques mostrando que sempre se dão bem. Na outra foto, tirada há dias atrás, as jovens apareceram cheias de estilo curtindo um evento.

"A amizade é como as estrelas mesmo a distância, elas brilham. E assim é a amizade da Helena e a Eva desde pequenininha. O tempo passa rápido demais!", disse Vera Viel ao compartilhar os registros das meninas.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram encantados com a dupla. "Lindas", admiraram os fãs. "Que fofas", escreveram outros.

Filha de Rodrigo Faro e Vera Viel pinta o cabelo de rosa

A filha caçula de Rodrigo Faro e Vera Viel, Helena Faro, de 9 anos, deu um show de estilo recentemente ao aparecer de cabelos coloridos e roupa despojada.

Na rede social da mãe, a garota protagonizou um clique fazendo pose em uma escada e exibindo seu look do dia bem casual. De calças jeans, moletom marrom, tênis vermelhos e uma bolsa no ombro, a herdeira dos apresentadores provou ser fashion e original

Com algumas mechas cor de rosa, Helena Faro esbanjou seu charme e Vera Viel falou sobre a pequena adorar mudar o visual com frequência. "Ela é toda estilosa. Cada semana uma cor nova de cabelo", falou a modelo sobre a filha.

Além de Helena Faro, Vera Viel e Rodrigo Faro têm mais duas meninas, que fazem aniversário no mesmo dia, mas têm idade diferentes. Clara Faro, de 17 anos, e Maria Faro, de 14. Inclusive, recentemente, elas ganharam uma festinha especial com a família.

