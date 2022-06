Vera Viel celebra aniversário das filhas mais velhas com clique especial

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, comemorou 17 e 14 anos de duas das herdeiras com foto especial

CARAS Digital Publicado em 18/06/2022, às 16h16

A esposa de Rodrigo Faro (48), Vera Viel (46), está comemorando neste sábado, 18, o aniversário de duas de suas três filhas.

Na rede social, a apresentadora compartilhou uma foto especial das herdeiras mais velhas, Clara Faro, de 17 anos, e Maria Faro, de 14, arrumadas e encantou.

"Hoje 18/06 aniversário das minhas meninas. Clara está fazendo 17 anos e Maria 14. Filhas desejo toda felicidade do mundo pra vocês, com muita saúde e amor! Que Deus ilumine e proteja o caminho de cada uma. Amor sem fim... Parabéns", desejou a esposa do comunicador da Record TV.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados com o registro das herdeiras de Vera Viel. "Princesas", elogiaram. "Lindas", falaram outros.

Além de Clara Faro e Maria Faro, os apresentadores são pais de Helena Faro, de nove anos. Rodrigo Faro e Vera Viel estão juntos há 25 anos. Recentemente, eles celebraram a data com fotos de quando se conheceram.

Vera Viel celebra aniversário das filhas, Clara e Maria; veja: