Vera Viel mostra novo visual estiloso da filha caçula: ''Cor nova de cabelo''

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, encantou ao mostrar a herdeira mais nova com mechas cor de rosa

Redação Publicado em 11/08/2022, às 11h48

A filha caçula de Rodrigo Faro e Vera Viel, Helena Faro, de 9 anos, deu um show de estilo nesta quinta-feira, 11, ao aparecer de cabelos coloridos e roupa despojada.

Na rede social da mãe, a garota protagonizou um clique fazendo pose em uma escada e exibindo seu look do dia bem casual. De calças jeans, moletom marrom, tênis vermelhos e uma bolsa no ombro, a herdeira dos apresentadores provou ser fashion e original.

Com algumas mechas cor de rosa, Helena Faro esbanjou seu charme e Vera Viel falou sobre a pequena adorar mudar o visual com frequência. "Ela é toda estilosa. Cada semana uma cor nova de cabelo", falou a modelo sobre a filha.

Nos comentários, os internautas admiraram a foto. "Que linda", aprovaram a produção da menina. "Ela é muito charmosa", escreveram outros.

Além de Helena Faro, Vera Viel e Rodrigo Faro têm mais duas meninas, que fazem aniversário no mesmo dia, mas têm idade diferentes. Clara Faro, de 17 anos, e Maria Faro, de 14. Inclusive, recentemente, elas ganharam uma festinha especial com a família.

Rodrigo Faro teria levado bronca na Record por imitar novela da Globo com Vera Viel

Recentemente, correu o boato de que Rodrigo Faro teria sido chamado atenção na Record TV após fazer um vídeo com a mulher, Vera Viel, imitando uma cena da novela Pantanal, da Globo. Segundo o site NaTelinha, o vídeo não teria pegado bem na emissora do bispo e Rodrigo Faro teria ouvido um sermão para ele divulgar as novelas da casa e não da concorrência.

Mesmo após a suposta puxada de orelha, o apresentador não apagou a publicação engraçada de sua rede social. "Aqui a fivela é de respeito né @veraviel", disse ele brincando com a cena de Pantanal.

