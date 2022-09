Aos 46 anos, Vera Viel escandaliza ao apostar em body todo recortado

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, surgiu arrasadora usando look todo aberto e impressionou

Redação Publicado em 12/09/2022, às 12h58

A esposa de Rodrigo Faro (48), Vera Viel (46), deu um show de estilo em sua rede social neste domingo, 11. Para curtir um evento com shows com as filhas e o marido, a apresentadora apostou em um look casual cheio de atitude e chamou a atenção.

Nos registros publicados em seus stories no Instagram, a modelo apareceu arrasadora ao eleger um body preto cheio de recortes na barriga e bem decotado. A peça foi combinada pela famosa com um jeans e botas preta.

Para deixar a combinação ainda mais ousada, Vera Viel apostou em um cabelão. Para o momento, ela colocou um mega hair e impressionou ao surgir com os fios na altura da cintura.

Aos 46 anos, mãe de três meninas, a esposa de Rodrigo Faro mostrou não haver idade para acessórios divertidos e colocou anéis coloridos e sombra roxa nos olhos.

Ainda nos últimos dias, Vera Viel arrancou elogios em sua rede social ao relembrar um clique de quando foi para as Maldivas com a família. De biquíni, ela ostentou uma silhueta impecável e se destacou no local paradisíaco.

Esposa de Rodrigo Faro mostra amizade da filha com herdeira de Luciano Huck

As filhas dos apresentadores Rodrigo Faro e Luciano Huck (51) são amigas! Na última terça-feira, 06, Vera Viel compartilhou fotos da amizade das garotas desde bem pequenas e encantou ao mostrar sua herdeira mais nova com a caçulinha de Angélica (48).

Ainda crianças, Helena Faro, de 9 anos, e Eva Huck, também de 9, surgiram abraçadas em um dos cliques mostrando que sempre se dão bem. Na outra foto, tirada há dias atrás, as jovens apareceram cheias de estilo curtindo um evento.

"A amizade é como as estrelas mesmo a distância, elas brilham. E assim é a amizade da Helena e a Eva desde pequenininha. O tempo passa rápido demais!", disse Vera Viel ao compartilhar os registros das garotas.

