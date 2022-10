Rodrigo Faro publica vídeo ‘zoando’ esposa em seu aniversário

Rodrigo Faro mostra sua comemoração de aniversário para a esposa Vera Viel

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 21h32

Nesta quinta-feira, 13, o apresentador Rodrigo Faro (48) mostrou o jeito divertido que comemorou o aniversário de sua amada Vera Viel, que completou 47 anos na quarta-feira, 12 de outubro.

“Ela aguenta isso há 25 anos!”, disse o apresentador na legenda da publicação feita em seu perfil oficial do Instagram. No vídeo, o maridão aparece cantando parabéns para Vera, que comemorou seus 47 anos na quarta-feira, 12. “Zoando” com a cara da amada, Rodrigo dança, canta e esfrega balões na cara dela.

“Parabéns Vera!”, comentou um seguidor de Rodrigo. “Felicidades e paciência Vera”, brincou outra. “Até eu queria ser casado com o Rodrigo Faro desse jeito”, exclamou outro. Além disso, os mais de milhões de seguidores de Rodrigo Faro fizeram questão de mandar milhares de carinhas apaixonadas para o casal brincalhão, junto de muitos corações vermelhos espalhados pela seção de comentários da publicação do apresentador no Instagram.

Veja a publicação de Rodrigo Faro comemorando de forma divertida o aniversário de Vera Viel:

Vera Viel, casada há 25 com Rodrigo Faro, comemorou a chegada de seus 47 anos nesta quarta-feira, 12, de forma bem especial, passeando de barco com a família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A bordo de seu barco, a apresentadora apareceu lindíssima para o dia ensolarado com um look preto todo recortado e sem alças para segurar. Impressionando a todos com suas curvas esculturais, Vera Viel roubou a cena ao fazer fotos posadas no local.

"Aqui estou eu completando 47 anos ontem pedi para as meninas fazerem fotos da mamãe pra postar aqui hoje! Só tenho gratidão nesse dia do meu aniversário Obrigada meu Deus pela minha vida e pela família especial que eu tenho", celebrou mais um ano de vida.