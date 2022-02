De costas, Lexa ostenta curvas exuberantes em look justíssimo

Cantora Lexa chamou a atenção na rede social ao compartilhar foto exibindo seu bumbum empinado

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 14h35

A cantora Lexa (26) roubou a cena em sua rede social com um clique mostrando suas curvas!

Nesta segunda-feira, 14, a funkeira publicou um registro de costas e chamou a atenção com seu bumbum empinado.

Com um look todo azul e usando uma bermuda biker, Lexa deixou seu corpaço em evidência com muito estilo.

"Bom diaaaaa na melhor VIBE possível", desejou ela aos seguidores. Não demorou para eles responderem com elogios.

"Maravilhosa", admiraram os fãs nos comentários. "Que abundância", brincaram os seguidores com a esposa de Mc Guimê (28).

Nas últimas semanas, em sua mansão, Lexa foi "acordada aos socos" de uma briga de suas funcionárias.

Confira o clique da cantora Lexa: