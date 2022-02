Lexa levanta peso e mostra bumbum sarado na academia

Funkeira Lexa levanta peso e mostra bumbum sarado em treino na academia

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 09h23

A cantora carioca Lexa (26) costuma contar com uma rotina de treinos e exercícios que a auxilia na hora de manter o pique durante os seus shows pelo país.

Recentemente, a famosa exibiu parte da atividade física dela nas redes sociais e provou que pega pesado na academia, com força e determinação.

Nos Stories do Instagram, a funkeira foi filmada de costas durante um treino de pernas e glúteos e ostentou os atributos dela com um look branco e bem justinho ao corpo.

Neste final de semana, Lexa curtiu o tempo livre e aproveitou o Ensaio da Anitta que rolou em São Paulo e agitou a capital paulista com muita música, dança e empolgação.

Confira o físico da Lexa!