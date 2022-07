De chapéu, Maraisa arranca elogios ao surgir rebolando com look justinho em show: ''Gata''

Cantora Maraisa aposta em look poderoso para apresentação em São Paulo e recebe chuva de elogios dos fãs com vídeo dançando

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 17h16

A cantora Maraisa (34) chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar registros de mais um dia de trabalho nos palcos! A sertaneja surgiu com look poderoso em apresentação na sexta-feira, 08, em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

A irmã e dupla de Maiara (34) roubou a cena com um vídeo publicado em seu feed no Instagram, neste sábado, 09, em que aparece dançando. Nas imagens, a gata surgiu toda de preto usando chapéu, top, jaqueta e calça justinha, valorizando suas curvas.

"Tem cabaré essa noite? Ai, ui", brincou ela na legenda com a música de Nattan e Nivaldo Marques usada no post.

"Perfeita", "Gata", "Maravilhosa", "Que lindaaa", "Deusaaaaaaaa", "Mulher do céu", "Eitaaa", disseram os seguidores nos comentários.

Maraisa ainda abriu um álbum de fotos durante a apresentação e falou sobre o amor de estar nos palcos, agradecendo ao carinho dos fãs. "Essa é a nossa essência, esse é o nosso lugar… Estar nos palcos e com vocês, é o que nos faz bem e nos move todos os dias para atingir o nosso melhor. Só temos que agradecer a todos que sempre nos recebe com tanto amor e carinho. Tem sido lindo viver tudo isso com vocês. Obrigada, Itapecerica da Serra-SP, foi um show maravilhoso, lindo do início ao fim!! Até breve, amamos vocês", declarou ela.

Vale ressaltar que recentemente, Maiara e Maraisa surgiram ao lado de Chitãozinho (68) e anunciaram que vem novidade por aí.

Maraisa lamenta 8 meses sem Marília Mendonça

No último dia 05, completou 8 meses da morte da nossa eterna Marília Mendonça (1995 - 2021), que faleceu em novembro do ano passado em acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais. Maraisa fez questão de homenagear a amiga com foto em que aparecem ao lado de Maiara e do apresentador Danilo Gentili (42). "Um dos primeiros programas que levamos a Festa das Patroas. Ainda bem que vivemos isso juntos!! @DaniloGentili. 8 meses de muita saudade…", disse a cantora.

Confira o look de Maraisa para show em Itapecerica da Serra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)