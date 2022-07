Maraisa lamenta 8 meses sem Marília Mendonça: ''Muita saudade''

Cantora Maraisa presta homenagem a amiga Marília Mendonça no dia em que completa 8 meses da morte da sertaneja

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 08h17

Há 8 meses, o Brasil chorava a morte de uma das maiores vozes do país, a nossa eterna Marília Mendonça (1995 - 2021).

A Rainha da Sofrência faleceu no dia 05 de novembro em acidente aéreo a caminho de um show na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

A cantora Maraisa (34) fez questão de homenagear a amiga com uma lembrança ao lado dela, na terça-feira, 05. Na imagem, publicada em sua conta no Twitter, as duas surgiram ao lado de Maiara (34) e do apresentador Danilo Gentili (42).

"Um dos primeiros programas que levamos a Festa das Patroas. Ainda bem que vivemos isso juntos!!

@DaniloGentili. 8 meses de muita saudade…", disse Maraisa.

Os fãs comentaram o post de Maraisa destacando a falta de Marília: "8 meses com ela cuidando de vocês lá de cima. E vocês ai, seguindo fortes como as patroas sempre foram. Marilinha deve estar muito feliz por vocês, e por tudo que as 3 continuam conquistando! Sentimos todos muita falta dela. Nunca esquecerão!", "8 meses da maior saudade de todos os tempos", "Um elo que jamais será quebrado. Para sempre Patroas".

Mãe de Marília Mendonça recebe Murilo Huff em seu canal

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, agora tem um canal no YouTube para bater papo com artistas sobre música e receitas, e recebeu o ex-genro, Murilo Huff (26), em participação no seu programa. Ruth publicou clique em que aparece ao lado do cantor e do herdeiro dele com a sertaneja, o pequeno Léo, de 2 anos. "Tá chegando um vídeo muito especial no meu canal, @murilohuff foi uma honra poder receber você e dar boas risadas!", escreveu ela.

Confira a homenagem de Maraisa para Marília Mendonça: