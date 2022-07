Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, recebe Murilo Huff em seu canal

Cantor Murilo Huff participa de gravação para o canal de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, ao lado do filho Léo

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 11h10

A mãe da nossa eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça (1995 - 2021), está vivendo uma nova fase em sua vida e carreira!

Dona Ruth agora tem um canal no YouTube onde recebe artistas para um bate-papo com música e receitas, e recebeu o ex-genro, Murilo Huff (26), em participação no seu programa.

Em seu feed no Instagram, na noite de segunda-feira, 04, Ruth publicou clique em que aparece ao lado do cantor e do herdeiro dele com a sertaneja, o pequeno Léo, de 2 anos.

"Tá chegando um vídeo muito especial no meu canal, @murilohuff foi uma honra poder receber você e dar boas risadas!", escreveu ela na legenda da publicação. O vídeo estará disponível na próxima quarta-feira, 06 de julho, às 9h da manhã.

"Foi muito especial", disse Huff nos comentários do post.

Nos Stories de seu Instagram, Dona Ruth compartilhou um trecho da participação de Murilo em seu canal. No vídeo, em momento descontraído, ela questiona se o compositor está vivendo romance.

"Não vou fazer nenhuma pergunta indiscreta não", disse, aos risos. "O povo é muito curioso, todo mundo muito curioso... E aí, você tá em algum relacionamento? Saiu fofoca por aí que você tá". Se divertindo com a situação, Murilo brincou: "Que linguinha, hein".

Murilo Huff rebate comentário sobre criação do filho

Recentemente, Murilo Huff se incomodou com comentário maldoso nas redes sociais e fez questão de responder internauta que afirmou que ele não participa da vida do filho, Léo, do relacionamento com Marília Mendonça. "Vai cuidar do Léo. Moço nem participa [da vida] do menino. Deus me livre", escreveu a usuária. Em seguida, ele rebateu: "Vai cuidar você da sua vida, velha maluca", disparou ele.

Confira registro de Dona Ruth com Murilo Huff e Léo em seu canal: