Murilo Huff rebate comentário sobre a criação do filho, Léo: "Vai cuidar da sua vida"

Murilo Huff rebate comentário de usuário que o acusou de não cuidar do filho, Léo, fruto do seu relacionamento com Marília Mendonça

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 10h29

O cantor Murilo Huff (26) se incomodou com um comentário maldoso nas redes sociais e questão de responder uma internauta que afirmou que ele não participa da vida do filho, Léo, de apenas 2 anos, fruto do seu relacionamento com Marília Mendonça (1995–2021).

No Twitter, o compositor pediu para que os fãs o enviassem fotos usando um colar, que foi enviado aos fã-clubes do artista.

Porém, ele acabou vendo uma mensagem não muito agradável: "Vai cuidar do Léo. Moço nem participa [da vida] do menino. Deus me livre", escreveu a usuária. Irritado, em seguida, ele rebateu: "Vai cuidar você da sua vida, velha maluca", disparou ele.

Nos comentários, os fãs saíram em defesa o cantor: "Não dá bola para esse povo ridículo. Nós sabemos o pai amoroso e incrível que você é", detalhou um. "O Léo não poderia ter um pais mais incrível. Não perca seu tempo com esses comentários", escreveu outra.

No último mês, o cantor lançou seu novo single intitulado Pino da Granada que faz parte do seu próximo DVD. Ainda nas últimas semanas, o artista brasileira compartilhou um momento encantador do filho, Léo, vestido como um chef de cozinha.

