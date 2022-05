Lançada na última sexta-feira, 27, 'Pino da Granada' faz parte do novo DVD de Murilo Huff

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 13h17

Na última sexta-feira, 27, o cantor Murilo Huff (26) lançou seu novo projeto musical, o single Pino da Granada.

Após o DVD, 'Pra ouvir Tomando Uma', e do projeto 'Ao Vivão', o cantor promete repetir todo o sucesso mais uma vez com o disco 'Ao Vivo em São José do Rio Preto', gravado no último mês.

Sobre o lançamento, Murilo Huff revelou que a faixa é uma das suas favoritas do novo DVD: "Essa música é muito bonita, apesar de contar uma história triste de um fim de relacionamento. Sabe quando tudo esfria dentro de casa, mas, ao mesmo tempo, parece libertador tirar logo o pino da granada, terminar e seguir a vida? Tô muito ansioso pra mostrar o resultado desse DVD de forma geral e essa música é uma das minhas preferidas, acredito que o público vai gostar também'', destacou Murilo.

O clipe da faixa lançada na última sexta-feira, 27, já conta com mais de 3 milhões de visualizações e Murilo celebrou este sucesso da música, que é um spoiler do que o público vai encontrar com o lançamento do DVD.

Murilo Huff lança nova música 'Pino da Granada'