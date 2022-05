Murilo Huff mostra o filho com chapéu de cozinheiro e brinca: ''Chef Leozinho''

Alerta de fofura! Murilo Huff compartilha registro de Leo usando chapéu de cozinheiro

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 18h05

É muito difícil acompanhar as redes sociais de Murilo Huff (26) e não se apaixonar pelo pequeno Leo (2).

Neste domingo, 29, o cantor deu ainda mais motivos para os internautas se encantarem pelo herdeiro de Marília Mendonça (1995-2021).

Em seu Instagram, ele publicou um registro no qual apareceu ao lado bebê, que estava usando um chapéu de cozinha.

“Digam oi para o chef Leozinho”, escreveu o pai-coruja na legenda.

Os internautas não se aguentaram com a foto. “Ele é a cara da nossa rainha”, “coisa mais linda”, “o motivo do meu abalo emocional”, “príncipes”, “lindos demais”, “preciosidades” e “lindeza” foram alguns dos comentários deixados no post.

Confira o registro que Murilo Huff compartilhou no qual Leo aparece usando chapéu de cozinheiro: