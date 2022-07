Maiara e Maraisa se reúnem com Chitãozinho e anunciam novidade

Dupla sertaneja Maiara e Maraisa surge em almoço com o cantor Chitãozinho e anunciam que vem coisa boa por aí

As irmãs Maiara (34) e Maraisa (34) deixaram os fãs animados ao posarem ao lado de um cantor sertanejo muito famoso e querido pelos brasileiros!

Na terça-feira, 05, as gêmeas se encontraram com o sertanejo Chitãozinho (68), dupla com Xororó (64). O trio posou junto durante almoço com o empresário das gêmeas Wander Oliveira e entregou a novidade que vem por aí.

No Instagram, Maraisa compartilhou registro do encontro.

"Uma das coisas mais fascinantes que eu recebi nessa trajetória musical, é poder ser amiga dos meus ídolos. Obrigada por este dia incrível ao lado de vocês… @chitaozinhooficial @wanderoliveiraworkshow e @maiara", escreveu Maraisa ao legendar a publicação.

Animados, os seguidores especularam sobre parceria. "Que demais!!!!", "Será que vem um feat por aí??", "Encontro muito mais do que de milhões", "Os melhores", disseram.

"Vem coisa boa", anunciou ainda a cantora em sua conta no Twitter.

Vale lembrar que Maiara terminou o noivado com Fernando Zor (38) novamente. Recentemente, ela apareceu num vídeo feito pela irmã que viralizou na web dizendo "Ai, está doendo o chifre aqui, ó! Quando o chifre dói, aí que a voz sai, pensa. Quando o chifre dói, aí, que a voz sai bonita".

Maraisa lamenta 8 meses sem Marília Mendonça

Na terça-feira, 05, completou-se 8 meses da morte de Marília Mendonça (1995 - 2021), e a patroa Maraisa recordou com carinho da amiga. "Um dos primeiros programas que levamos a Festa das Patroas. Ainda bem que vivemos isso juntos!! @DaniloGentili. 8 meses de muita saudade…", declarou a cantora ao postar lembrança ao lado da Rainha da Sofrência, da irmã, e de Danilo Gentili.

Confira o registro de Maiara e Maraisa com Chitãozinho e Xororó: