De body cavado, Jade Picon aposta em look confortável para curtir o dia: "Perfeita"

Redação Publicado em 17/10/2022, às 08h53

No último domingo, 16, a ex-BBB e influenciadora Jade Picon (21) dividiu com seus seguidores o look do dia, que foi uma escolha confortável para aproveitar o descanso merecido.

Para curtir o domingão no Rio de Janeiro, a influenciadora Jade Picon, que recentemente fez sua estreia na novela das 21h, Travessia, posou com uma calça jeans, um body cavado branco e uma jaqueta preta, além de combinar o look com óculos de sol.

Nos comentários da publicação feita por Jade Picon em seu perfil do Instagram, os seguidores de influenciadora aproveitaram para exaltar a beleza da ex-BBB: "Dona de toda a beleza", escreveu um. "Como é linda", ressaltou outro. "Perfeita", destacou o terceiro.

Confira o look confortável de Jade Picon:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

JADE PICON RESPONDE ALFINETADA DE MEL MAIA:

A influenciadora digital Jade Picon comentou sobre a crítica que recebeu da atriz Mel Maia (18) nas redes sociais. Mel fez um comentário alfinetando a nova atriz e a declaração repercutiu na web. Na mensagem feita no TikTok, Mel disse: “Desejo tudo de bom para ela! Mas só quem entende de atuação de verdade vê que... né?!”. Ao ver o comentário circulando na internet, Jade rebateu com um recado no Twitter.

“Queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher”, disparou.