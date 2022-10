Em dia de estria da novela "Travessia", Jade Picon volta a rebater críticas

A influenciadora que interpretará Chiara na nova novela das 21h postou em suas redes sociais um recado para aqueles que a criticam

Publicado em 10/10/2022

Nesta segunda-feira, 10, Jade Picon (21) foi ao seu Twitter desabafar sobre críticas que vem recebendo desde o anúncio de sua participação em Travessia, novela das 21h que estreia nesta segunda-feira, 10, na Rede Globo.

“A real é que podem falar o que for de mim que eu vou continuar vivendo a minha vida e fazendo as coisas que eu amo. Alinhada com o meu propósito e bem comigo mesma. No final do dia é isso que importa”, escreveu a influenciadora.

A intérprete de Chiara, que recebeu críticas ao ser escalada para o papel, ainda disparou: “E é exatamente esse meu bem-estar e consciência que tira a galera do sério”.

Em seu Instagram, a participante do BBB 22 respostou a mensagem e ainda complementou: “Algo que eu me lembro todos os dias para me manter forte”.

Boa forma!

No último domingo, 9, Jade Picon esbanjou beleza ao aparecer aproveitando uma praia com amigos no Rio de Janeiro.

A influenciadora exibiu a boa forma ao aparecer apenas de biquíni enquanto curtia o seu momento ao ar livre. Nas fotos, Jade exibiu o seu corpo sarado e curvilíneo ao ser fotografada de vários ângulos enquanto usava apenas um modelito verde fininho.