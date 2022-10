Jade Picon responde alfinetada de Mel Maia: 'Estou aprendendo'

Jade Picon falou sobre sua fase de aprendizado em sua primeira novela ao rebater comentário da atriz Mel Maia

A influenciadora digital Jade Picon (21) comentou sobre a crítica que recebeu da atriz Mel Maia (18) nas redes sociais. Mel fez um comentário alfinetando a nova atriz e a declaração repercutiu nas redes sociais.

Na mensagem feita no TikTok, Mel disse: “Desejo tudo de bom para ela! Mas só quem entende de atuação de verdade vê que... né?!”. Ao ver o comentário circulando na internet, Jade rebateu com um recado no Twitter.

“Queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher”, disparou.

Vale lembrar que Jade Picon está em seu primeiro trabalho em uma novela. Ela interpreta a jovem Chiara na novela Travessia, de Gloria Perez, na faixa das 21h.

Jade Picon rebate comentário sobre mudança em seu corpo

A influencer Jade Picon não ficou quieta ao ler um comentário sobre a mudança em seu rosto nos últimos tempos. A irmã de Léo Picon explicou que emagreceu cinco quilos desde que saiu do reality Big Brother Brasil. "Gente, absolutamente nada. Eu emagreci cinco quilos desde que saí da casa. Cara, eu juro que é desgastante... Ter que ficar lendo, porque há cinco meses eu lia exatamente o contrário, só que de outra forma: 'o que aconteceu com seu rosto?'", disparou ela.

"Você percebe que se você não cuida da sua saúde mental na internet ou você fica doente, ou você desconfigura sua cara com procedimentos", disse ainda. "Eu emagreci cinco quilos depois que saí da casa, vocês têm me acompanhado treinar, correr... Todo meu corpo mudou, e o rosto acompanhou. É muito chato você fazer uma pergunta dessas pra alguém, pode pegar numa insegurança da pessoa. Então, cuida do seu rosto, eu cuido do meu e todo mundo fica feliz", finalizou.

