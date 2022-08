De biquíni, Wanessa Camargo surge deslumbrante em cachoeira: ''Reaprendendo a ser leve''

Cantora Wanessa Camargo compartilhou vídeo de momentos curtindo e mostrou como está aproveitando a vida

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 07h10

A cantora Wanessa Camargo (39) compartilhou um vídeo nesta quarta-feira, 24, para resumir um pouco do momento que está passando em sua vida. Recém-separada, a artista mostrou que está curtindo a vida nessa nova fase.

Em um dos registros, ela surgiu de biquíni rosa em uma cachoeira e chamou a atenção com sua barriga chapada. Em outros vídeos, Wanessa Camargo apareceu cantando, dançando, viajando, brindando com os amigos e trocando carinhos com os filhos.

Radiante, a cantora esbanjou felicidade ao exibir o que está acontecendo em sua vida. "Reaprendendo a ser leve", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a famosa. "Aí que lindeza", escreveu Sandy (39). "Maravilhosa", elogiaram os fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Após flagra com Dado Dolabella, Wanessa Camargo manda recado

Recentemente, Wanessa Camargo mandou um recado em sua rede social sobre ser feliz. Após ser flagrada na companhia de Dado Dolabella (42) em um retiro espiritual, a cantora se pronunciou postando uma foto sorrindo. "Ser feliz é o que interessa” , disse na ocasião

Depois de muitos boatos de que os dois estariam se vendo desde a Páscoa, saiu um primeiro flagra dos deles em um programa de televisão. O momento mostrado exibia o casal tentando disfarçar que estava junto.

Vale lembrar que os rumores sobre um suposto romance entre os dois começaram há algum tempos, após ela anunciar o fim do casamento com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos. No passado, a cantora e o ator viveram um relacionamento entre idas e vindas no início dos anos 2000.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!