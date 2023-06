De biquíni transparente, Simaria ostenta corpão impecável ao posar à beira-mar

Poderosa! Simaria Mendes rouba a cena na web ao exibir corpaço com biquíni e saída de praia transparentes

A cantora sertaneja Simaria Mendes, ex dupla de Simone Mendes, deixou os seus seguidores nas redes sociais babando ao postar uma nova foto em que aparece exibindo toda a sua beleza e sensualidade com um biquíni pra lá de ousado. No registro, a morena ostenta suas curvas impecáveis ao posar à beira-mar.

Simaria, que é conhecida por levar os fãs à loucura com seus modelitos justinhos e decotados, elegeu um biquíni preto com recortes transparentes em regiões estratégicas para o banho de mar. Por cima das peças reveladoras, a musa elegeu uma saída de praia preta totalmente transparente que apareceu embalada à vácuo, destacando suas curvas.

Para terminar de escandalizar, Simaria amarrou uma corrente dourada na região do abdômen, que deixou a cintura fininha super marcada, enquanto o quadril da musa ganhou evidência em seu corpão desenhado. Por fim, a cantora jogou os longos cabelos escuros de lado e fez um carão poderoso ajoelhada no mar.

Na legenda do clique, que foi compartilhado em seu perfil no Twitter, Simaria adicionou uma reflexão: “Ela pensou que não fosse segurar a onda, mas se lembrou que ela é o próprio mar", escreveu a morena, que ganhou muitos elogios: “Sereia”, exaltou um admirador. "E tem gente que que não acredita em sereia...", disparou outro nos comentários.

Ela pensou que não fosse segurar a onda, mas se lembrou que ela é o próprio mar. ☀️✨ pic.twitter.com/5AlKDeeqiA — Simaria (@simaria) June 21, 2023

Vale lembrar que Simone e Simaria decidiram se separar no fim do ano passado. Na época, Simone chegou a declarar que a irmã queria passar um tempo sem cantar e iria se dedicar a família. Desde então, a cantora sertaneja dá algumas pistas de que está se preparando para se lançar na carreira solo.

