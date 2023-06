Vai voltar? Simaria Mendes toma decisão sobre a carreira: “Preparando”

Cantora Simaria Mendes pega os fãs de surpresa ao anunciar novidade na carreira em suas redes sociais

A cantora sertaneja Simaria Mendes causou alvoroço em suas redes sociais nesta terça-feira, 06. Com a carreira pausada desde o fim da dupla com sua irmã, Simone Mendes, a morena pegou os fãs de surpresa e deu um spoiler de seu próximo passo profissional em seu perfil oficial no Twitter.

Antes da separação, as músicas da morena eram divulgadas nas plataformas oficiais da dupla ‘Simone & Simaria’, mas agora, a cantora surpreendeu ao divulgar seu canal solo no Youtube. Ela ainda aproveitou a oportunidade para revelar que está trabalhando em um novo projeto, mas não entregou muitos detalhes sobre a novidade.

"Família, vão se inscrevendo! Tô preparando uns trem pra vocês", Simaria escreveu na publicação ao compartilhar o link de seu canal, que conta com dois vídeos, publicados antes do fim da dupla sertaneja. Os fãs vibraram com a novidade nos comentários: “Esperei tanto por essa notícia, vem muito aí!”, escreveu um seguidor. “Ela está voltando”, disse outro. "Ansiedade tá a mil", comentou uma terceira.

Famíliaaa, vão se inscrevendo! 🤭✨ Tô preparando uns trem p vcshttps://t.co/Zjo6ansgi0 — Simaria (@simaria) June 6, 2023

Simone e Simaria ganharam notoriedade em 2012, quando lançaram o álbum “As Coleguinhas Vol. 1”, desde então, as cantoras conquistaram um sucesso estrondoso no cenário nacional, mas decidiram se separar no fim do ano passado. Na época, Simone chegou a declarar que a irmã queria passar um tempo sem cantar e iria se dedicar a família.

Simaria Mendes revela planos para carreira solo:

Em fevereiro deste ano, Simaria Mendes revelou mais detalhes de sua carreira solo em entrevista ao colunista Leo Dias. Mas a beldade pegou os fãs de surpresa ao revelar que não pretende seguir no sertanejo e nem no forró. A cantora revelou que quer embarcar em outro estilo e investir na música latina. Vale lembrar que ela já morou na Espanha, e por isso, é fluente em espanhol.